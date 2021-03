(Di martedì 16 marzo 2021)dii Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno individuato un “corriere” di valuta di nazionalità nigeriana. L’operazione I Finanzieri di Roma, in collaborazione con personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno individuato il corriere mentre tentava di esportare clandestinamente 120.000in contanti. L’attenzione delle Fiamme Gialle del Gruppo die dei funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Roma 2 è stata attratta dalla frequenza con cui l’uomo si spostava dal territorio nazionale. Al momento del “-in” prima di un volo diretto a Istanbul, da cui avrebbe proseguito per la Nigeria, l’uomo ha tentato l’imbarco di una scatola contenente un. L’accurata ispezione dell’elettrodomestico ha permesso di rinvenire al suo ...

CorriereCitta : Fiumicino, il “check in” da 120mila euro: soldi nascosti del televisore, fermato ‘corriere’ all’aeroporto - EthiopianItaly : Se hai prenotato un volo #Ethiopian da Roma e Milano ricordati che puoi effettuare il check in solo online, via App… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino check

Il Corriere della Città

Alle 8 del mattino l'aeroporto di Romaè quasi vuoto. Da mesi ormai solo uno dei tre ... Il foglietto che attesta di essere Covid free l'hanno già visto al- in, ma bisogna mostrarlo di ......rapido su modello dei voli 'Covid tested' già sperimentati con successo sui voli Linate -...per qualsiasi destinazione possono effettuare un tampone antigenico a pagamento nell' areain.Alle 8 del mattino l’aeroporto di Roma Fiumicino è quasi vuoto ... Il foglietto che attesta di essere Covid free l’hanno già visto al check-in, ma bisogna mostrarlo di nuovo e poco importa se si crea ...Al ritorno in Italia da un Paese dove le misure per contrastare l'epidemia sono minime, nonostante l'incidenza dei contagi, le verifiche in aeroporto ...