Finisce il sogno dell'Atalanta, troppo forte il Real: al ritorno finisce 3 - 1 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il Real Madrid era un avversario quasi impossibile da sormontare, soprattutto dopo lo 0 - 1 subito in casa all'andata, con l'handicap dell'espulsione di Freuler. Questa sera si è visto un Real Madrid ... Leggi su globalist (Di mercoledì 17 marzo 2021) IlMadrid era un avversario quasi impossibile da sormontare, soprattutto dopo lo 0 - 1 subito in casa all'andata, con l'handicap'espulsione di Freuler. Questa sera si è visto unMadrid ...

rosatoeu : #ChampionsLeague, finisce a Madrid il sogno dell'Atalanta: il Real vince 3-1 e vola ai Quarti. - Andreadoria82 : Finisce il sogno dell'#Atalanta: il #RealMadrid impone la legge del più forte #ChampionsLeague #RealAtalanta #UCL - sportnotizie24 : Finisce il sogno dell'#Atalanta: il #RealMadrid impone la legge del più forte #ChampionsLeague #RealAtalanta - TrueLov68369279 : E quindi il mio sogno di vedere Giulia ballare 'Lady' mentre Sangio canta, finisce qua???? #amici20 - _MinutForMinut : RT @mc__mc_: Sogno che Thiem vada in conferenza stampa e dica agli haters: “Io uno slam lo ho vinto, gli altri non so” (non lo farà perché… -