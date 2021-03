Finanziato il progetto del nuovo waterfront Mar Grande per 32 milioni di euro (Di martedì 16 marzo 2021) Il progetto del “waterfront Mar Grande”, realizzato dal Comune di Taranto e dall’Autorità di Sistema Portuale del mar Ionio, compare tra i pochi progetti ammessi a finanziamento nella graduatoria provvisoria stilata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.Con 32 milioni di euro, di cui 16 cofinanziati dall’Authority, il progetto consentirà di realizzare il nuovo Varco Est del porto attraverso lo spostamento dell’attuale varco, e la costruzione di una nuova struttura di accesso arretrata rispetto all’attuale, in modo da consentire la libera fruizione di tutte le aree del Molo San Cataldo prospicenti la Darsena Taranto e la valorizzazione del waterfront porto-città attraverso la realizzazione di una passeggiata panoramica che, ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 16 marzo 2021) Ildel “Mar”, realizzato dal Comune di Taranto e dall’Autorità di Sistema Portuale del mar Ionio, compare tra i pochi progetti ammessi a finanziamento nella graduatoria provvisoria stilata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.Con 32di, di cui 16 cofinanziati dall’Authority, ilconsentirà di realizzare ilVarco Est del porto attraverso lo spostamento dell’attuale varco, e la costruzione di una nuova struttura di accesso arretrata rispetto all’attuale, in modo da consentire la libera fruizione di tutte le aree del Molo San Cataldo prospicenti la Darsena Taranto e la valorizzazione delporto-città attraverso la realizzazione di una passeggiata panoramica che, ...

