Finanziati i lavori per l'adeguamento sismico delle scuole

Il Ministero, con il decreto 24 del 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 235 del 22 settembre 2020 ha valutato positivamente in via definitiva, e quindi finanziato, le opere e i lavori ...

Ultime Notizie dalla rete : Finanziati lavori In bici da Bologna a Verona lungo la Ciclovia del Sole Non solo, è proprio sotto la regia della Città Metropolitana che sono stati realizzati i lavori sulla Mirandola - Osteria Nuova finanziati dall'Unione Europea e così sarà anche per l'impegnativo ...

Via Spollina, attesa finita Verrà messa in sicurezza L'opera costa 78.800 euro, finanziati con fondi propri del Comune e con un contributo statale di 70mila euro. I lavori verranno eseguiti dall'impresa Castellin di Padova, la stessa che ha portato a ...

Vitorchiano, finanziati i lavori per l'adeguamento sismico delle scuole TusciaUp Montemarciano, a breve i lavori di somma urgenza per la difesa della costa A breve si partirà con i lavori di somma urgenza finanziati dalla Regione Marche per il ripristino del tratto di spiaggia compreso tra il ristorante Berardi e il ristorante Heidi: una cifra di 250 ...

Vitorchiano, 674mila euro per l’adeguamento sismico delle scuole Vitorchiano, 674mila euro per l'adeguamento sismico delle scuole. Vitorchiano - Gli interventi verranno effettuati agli edifici di via Manzoni che ospitano la primaria e la media ...

