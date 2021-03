FIFA 21: EA promette il pugno duro e nuove misure contro il razzismo (Di martedì 16 marzo 2021) All'inizio di marzo, EA ha emesso un ban a vita per un giocatore di FIFA Ultimate Team che ha usato insulti razziali contro la leggenda del calcio dell'Arsenal Ian Wright sui social media. EA è stata elogiata per aver preso una posizione forte contro l'ex giocatore, e lo stesso Wright ha applaudito le azioni della società, dicendo: "si sono fatti avanti per me". "Ci impegniamo a continuare il nostro lavoro nel gioco positivo, attraverso azioni che renderanno le nostre comunità divertenti, eque e sicure per tutti", ha detto EA in quel momento. Nonostante gli sforzi, FIFA 21 continua ad avere diversi episodi di razzismo. Vari esempi si possono trovare in Pro Club, una modalità online di FIFA 21 che consente di creare un giocatore virtuale per fare con i compagni di squadra partite 11v11. ... Leggi su eurogamer (Di martedì 16 marzo 2021) All'inizio di marzo, EA ha emesso un ban a vita per un giocatore diUltimate Team che ha usato insulti razzialila leggenda del calcio dell'Arsenal Ian Wright sui social media. EA è stata elogiata per aver preso una posizione fortel'ex giocatore, e lo stesso Wright ha applaudito le azioni della società, dicendo: "si sono fatti avanti per me". "Ci impegniamo a continuare il nostro lavoro nel gioco positivo, attraverso azioni che renderanno le nostre comunità divertenti, eque e sicure per tutti", ha detto EA in quel momento. Nonostante gli sforzi,21 continua ad avere diversi episodi di. Vari esempi si possono trovare in Pro Club, una modalità online di21 che consente di creare un giocatore virtuale per fare con i compagni di squadra partite 11v11. ...

