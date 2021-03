Fiction Rai ‘Makari’ | sindaco San Vito | “Nostro sponsor come Montalbano per Ragusa”

Leggi su dire

(Di martedì 16 marzo 2021) PALERMO – “Ho visto la prima puntata della nuova fiction di Rai 1 ‘Makari’ che ha immortalato un territorio meraviglioso che va dal golfo di Cofano alla riserva dello Zingaro: tutto questo non può che inorgoglire un sindaco e tutti suoi concittadini”. Lo afferma il sindaco di San Vito Lo Capo, perla turistica del Trapanese, Giuseppe Peraino, in una videointervista alla Dire il giorno dopo la messa in onda della prima puntata di ‘Makari’, miniserie di Rai 1 con Claudio Gioé ambientata nella provincia di Trapani e, in particolare, tra San Vito Lo Capo e Castellammare del Golfo.