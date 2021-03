Fiction Màkari | anticipazioni seconda puntata di martedì 16 marzo

Leggi su tvsoap

(Di martedì 16 marzo 2021) Stasera,162021, secondo appuntamento su Rai 1 con, lacon Claudio Gioè che nel suo primo appuntamento è riuscita a raggiungere il 28,08% di share con 6.744.000 telespettatori. Vediamo ledella1×02: La regola dello svantaggio Nonostante tutto quello che si è lasciato alle spalle, le cose per Saverio avanno piuttosto bene: l’uomo ha ritrovato nuova linfa come scrittore, la storia con Suleima va a gonfie vele (malgrado un po’ di gelosia) e Piccionello ormai è più un fratello che un amico. C’è però qualche problema economico e ciò spinge il nostro protagonista ad accettare un lavoro come guida per un tour ...