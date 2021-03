Fiat - Primo teaser della nuova B-Suv brasiliana - VIDEO (Di martedì 16 marzo 2021) La Fiat ha pubblicato un teaser del Progetto 363, sviluppato dal Desiger Center di Betim, in Brasile. Quella che vediamo sotto un telo è una delle due novità a ruote alte che il marchio introdurrà in Sud America nel 2021: si tratta di una B-Suv, che in futuro sarà affiancata da una Suv-coupé di grandi dimensioni. Una B-Suv su base Argo. La denominazione 363 non è ovviamente ancora definitiva: il nome del modello sarà infatti svelato entro maggio, con qualche mese d'anticipo sull'effettivo debutto commerciale. Per il momento la Fiat non ha fornito informazioni precise sulla nuova crossover, ma dal VIDEO teaser possiamo scorgere alcuni dettagli: le luci diurne a Led sono separate dai gruppi ottici principali con una sorta di scalino tra cofano e mascherina, mentre il tetto sembra avere ... Leggi su quattroruote (Di martedì 16 marzo 2021) Laha pubblicato undel Progetto 363, sviluppato dal Desiger Center di Betim, in Brasile. Quella che vediamo sotto un telo è una delle due novità a ruote alte che il marchio introdurrà in Sud America nel 2021: si tratta di una B-Suv, che in futuro sarà affiancata da una Suv-coupé di grandi dimensioni. Una B-Suv su base Argo. La denominazione 363 non è ovviamente ancora definitiva: il nome del modello sarà infatti svelato entro maggio, con qualche mese d'anticipo sull'effettivo debutto commerciale. Per il momento lanon ha fornito informazioni precise sullacrossover, ma dalpossiamo scorgere alcuni dettagli: le luci diurne a Led sono separate dai gruppi ottici principali con una sorta di scalino tra cofano e mascherina, mentre il tetto sembra avere ...

