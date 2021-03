Festival di Cannes 2021: Spike Lee confermato presidente di giuria (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo l’annullamento della rassegna per via della pandemia, gli organizzatori confermano quanto era stato pianificato per il 2020: in comunicato diramato a mezzo stampa il Festival di Cannes conferma, infatti, che sarà Spike Lee il presidente di giuria della 74esima edizione del premio, rinviata a luglio – da martedì 6 a sabato 17 – per scongiurare un nuovo slittamento a causa dell’emergenza. Previsto inizialmente dall’11 al 22 maggio 2021, il Festival si è dovuto riorganizzare per permettere che l’evento non subisse un ulteriore stravolgimento e tenesse acceso un faro, quello dello spettacolo, che, specie in Francia, ha subito un incalcolabile danno che ha portato anche a una viva protesta all’ultima cerimonia di consegna dei César. https://twitter.com/Festival_Cannes/status/1371832597144334336 Leggi su vanityfair (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo l’annullamento della rassegna per via della pandemia, gli organizzatori confermano quanto era stato pianificato per il 2020: in comunicato diramato a mezzo stampa il Festival di Cannes conferma, infatti, che sarà Spike Lee il presidente di giuria della 74esima edizione del premio, rinviata a luglio – da martedì 6 a sabato 17 – per scongiurare un nuovo slittamento a causa dell’emergenza. Previsto inizialmente dall’11 al 22 maggio 2021, il Festival si è dovuto riorganizzare per permettere che l’evento non subisse un ulteriore stravolgimento e tenesse acceso un faro, quello dello spettacolo, che, specie in Francia, ha subito un incalcolabile danno che ha portato anche a una viva protesta all’ultima cerimonia di consegna dei César. https://twitter.com/Festival_Cannes/status/1371832597144334336

Advertising

RaiNews : 'Non avremmo potuto sperare in una personalità più potente per tracciare i nostri tempi difficili', ha detto il pre… - Agenzia_Ansa : Il regista americano Spike Lee sarà il presidente di giuria al Festival di Cannes. Doveva presiedere l'anno scorso… - TgLa7 : Spike Lee presidente del Festival di Cannes. Doveva presiedere giuria edizione 2020 impedita da pandemia - Think_movies : Festival Cannes: Spike Lee guiderà la Giuria anche della 74esima edizione - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) - Spike Lee sarà il presidente della giuria del festival di Cannes, in occasione della sua 74esima… -

Ultime Notizie dalla rete : Festival Cannes Cannes, Spike Lee presidente di giuria ROMA " Spike Lee sarà il presidente della giuria del festival di Cannes, in occasione della sua 74esima edizione dal 6 al 17 luglio 2021. "Durante i mesi di incertezza che abbiamo attraversato, Spike Lee non ha mai smesso di incoraggiarci. Questo ...

Cannes 2021: Spike Lee presidente di giuria Sito Ufficiale: www.festival - cannes.com

Spike Lee presidente di giuria al Festival di Cannes Agenzia ANSA Festival di Cannes 2021: Spike Lee confermato presidente di giuria Sarà Spike Lee a presiedere la giuria della 74esima edizione del Festival di Cannes prevista dal 6 al 17 luglio Dopo l’annullamento della rassegna per via della pandemia, gli organizzatori confermano ...

Cannes 2021, Spike Lee confermato Presidente di Giuria Non avendo potuto svolgere il compito assegnatogli lo scorso anno a causa della crisi sanitaria, e dunque della cancellazione dell’evento, Spike Lee è stato invitato anche per la prossima edizione del ...

ROMA " Spike Lee sarà il presidente della giuria deldi, in occasione della sua 74esima edizione dal 6 al 17 luglio 2021. "Durante i mesi di incertezza che abbiamo attraversato, Spike Lee non ha mai smesso di incoraggiarci. Questo ...Sito Ufficiale: www..comSarà Spike Lee a presiedere la giuria della 74esima edizione del Festival di Cannes prevista dal 6 al 17 luglio Dopo l’annullamento della rassegna per via della pandemia, gli organizzatori confermano ...Non avendo potuto svolgere il compito assegnatogli lo scorso anno a causa della crisi sanitaria, e dunque della cancellazione dell’evento, Spike Lee è stato invitato anche per la prossima edizione del ...