Festa del papà, la torta personalizzata da ordinare a Roma (Di martedì 16 marzo 2021) Festa del papà 2021 Roma torta personalizzata consegnata a domicilio Volete regalare una torta dedicata al vostro super papà? La gelateria Geppy Sferra ha aperto le prenotazioni per ordinare la torta personalizzata, basterà inviare un messaggio al numero 3296590390 ed indicare se preferite ritirarla in una delle due sedi o riceverla a domicilio tra le 11 e le 13 di venerdì 19 Marzo 2021! La scritta è personalizzabile e il biglietto è incluso nella confezione. La torta-tiramisù è per 4 persone (non da 3 come lo scorso anno) e il prezzo è di 12 euro per la versione classica o 14 euro per la versione senza glutine. Le prenotazioni dovranno essere fatte entro giovedì 18 Marzo 2021 alle ore ...

