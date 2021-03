Fedez, sfogo su Instagram: “Rinviato il vaccino a mia nonna, chissà quanti altri anziani” (Di martedì 16 marzo 2021) In questi giorni Fedez ha avuto modo di parlare di un argomento molto delicato: la campagna vaccinale. Come tutti sapranno, i ritardi nel nostro Paese sono un tema molto difficile di cui parlare e, la recente sospensione dei vaccini AstraZeneca, non migliorano la situazione. Fedez SI SFOGA SU Instagram – Proprio in queste ore, infatti, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 16 marzo 2021) In questi giorniha avuto modo di parlare di un argomento molto delicato: la campagna vaccinale. Come tutti sapranno, i ritardi nel nostro Paese sono un tema molto difficile di cui parlare e, la recente sospensione dei vaccini AstraZeneca, non migliorano la situazione.SI SFOGA SU– Proprio in queste ore, infatti, L'articolo

Advertising

dakota_rain1986 : Fedez giustamente PIENO degli articoli assurdi per ogni fottuta cosa io non solo lo capisco ma speravo in uno sfogo molto più lungo. -