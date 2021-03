Fedez | rinviata la vaccinazione della nonna 90enne | lo sfogo del rapper

Leggi su solonotizie24

(Di martedì 16 marzo 2021), sul suo Instagram ufficiale, ha condiviso un sms arrivato a suada parte del centro per i vacciniRegione Lombardia. Si tratta di uno slittamento dell’appuntamento per la donna 89 anni. Ecco il commento delmilanese alla vicenda. Il post diIlmilanese, tornato a casa dopo l’esperienza del Festival di Sanremo 2021, ha condiviso in una stories pubblicata sul suo account Instagram. Un messaggio ha fatto il giro dei social., marito di Chiara Ferragni ha condiviso con tutti i suoi followers un sms indirizzato a suada parte del centro di coordinamento per i vacciniRegione Lomabardia. Si legge nel messaggio: “ Siamo consapevoli che il tuo ...