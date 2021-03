Fedez: “A Sanremo sono stato male, pensavo di salire sul palco e vomitare. Volevo chiamare l’ambulanza” (Di martedì 16 marzo 2021) “Quella sera pensavo di salire sul palco e vomitare, ma vomitare fisicamente e dire va beh, divento un meme che vomita sul palco e svengo”. Fedez ha deciso di rompere lo stigma che accompagna questo tema e raccontare a cuore aperto i drammatici momenti vissuti durante il Festival di Sanremo a causa degli attacchi d’ansia. L’immagine di lui che, al termine della primissima esibizione sul palco dell’Arison, lascia andare la tensione in un abbraccio liberatorio a Francesca Michielin è diventata virale sui social, assieme ai suoi braccialetti per l’ansia. In diretta su Twich, Fedez ha rivelato come, nonostante la gioia e il sollievo, all’indomani abbia avuto una crisi: “Mi sveglio alle 10 di mattina e non respiravo. Ho ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) “Quella seradisul, mafisicamente e dire va beh, divento un meme che vomita sule svengo”.ha deciso di rompere lo stigma che accompagna questo tema e raccontare a cuore aperto i drammatici momenti vissuti durante il Festival dia causa degli attacchi d’ansia. L’immagine di lui che, al termine della primissima esibizione suldell’Arison, lascia andare la tensione in un abbraccio liberatorio a Francesca Michielin è diventata virale sui social, assieme ai suoi braccialetti per l’ansia. In diretta su Twich,ha rivelato come, nonostante la gioia e il sollievo, all’indomani abbia avuto una crisi: “Mi sveglio alle 10 di mattina e non respiravo. Ho ...

