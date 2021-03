Farmaceutica | Aleotti Menarini | Italiane competitive nonostante le dimensioni

Advertising

ha ricordato la partnership di Menarini con la Fondazione Toscana Life Sciences, Fondazione che "ha realizzato la ricerca per il nuovo anticorpo monoclonale anti - Covid e che ha cercato ..."Un supporto da parte delle istituzioni sicuramente avrebbe aiutato", ha suggerito, secondo ... "L'industriae il Mise stanno lavorando insieme in maniera illuminante e strategica ..."Nessuna delle aziende italiane ha le dimensioni paragonabili, per esempio, a quelle delle aziende che oggi producono i vaccini anti-Covid. Ma la loro attività di ricerca e sviluppo è estremamente int ...IL CONFRONTOROMA «Abbiamo tutte le carte in regola per diventare un hub di ricerca come lo siamo già nella produzione dei farmaci. Le imprese ci sono. Siamo produttori di speranze di vita ...