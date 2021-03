Fake news, passi falsi e ritardi: ecco come nasce l'isteria su AstraZeneca (Di martedì 16 marzo 2021) L’ultima parola dell’Ema arriverà giovedì. Per quella data, l’Agenzia europea per i medicinali pronuncerà la sua valutazione sugli eventi tromboembolici denunciati dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca nei Paesi europei. “Assicuriamo trasparenza”, ha detto Emer Cooke, direttore esecutivo dell’agenzia, ”È nostra priorità garantire la sicurezza del vaccino e comunicare i risultati”. “Trasparenza” è un aggettivo fondamentale per la narrazione di un vaccino che, sin dall’inizio, si è imbattuto in diffidenza. Il vaccino, di cui ripercorriamo adesso insieme la storia, presentava qualche punto percentuale in meno rispetto ai colleghi Pfizer e Moderna: una caratteristica che lo ha trasformato nel “non voluto”, nonostante, come ribadito da numerosi addetti ai lavori, si trattasse in ogni caso di una percentuale di tutto rispetto per il contrasto al ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 marzo 2021) L’ultima parola dell’Ema arriverà giovedì. Per quella data, l’Agenzia europea per i medicinali pronuncerà la sua valutazione sugli eventi tromboembolici denunciati dopo la somministrazione del vaccinonei Paesi europei. “Assicuriamo trasparenza”, ha detto Emer Cooke, direttore esecutivo dell’agenzia, ”È nostra priorità garantire la sicurezza del vaccino e comunicare i risultati”. “Trasparenza” è un aggettivo fondamentale per la narrazione di un vaccino che, sin dall’inizio, si è imbattuto in diffidenza. Il vaccino, di cui ripercorriamo adesso insieme la storia, presentava qualche punto percentuale in meno rispetto ai colleghi Pfizer e Moderna: una caratteristica che lo ha trasformato nel “non voluto”, nonostante,ribadito da numerosi addetti ai lavori, si trattasse in ogni caso di una percentuale di tutto rispetto per il contrasto al ...

Advertising

fattoquotidiano : Vaccino Astrazeneca sospeso: la ritirata improvvisa nei centri di Regione Lazio, tra incertezza, dubbi e fake news.… - HuffPostItalia : Fake news, passi falsi e ritardi: ecco come nasce l'isteria su AstraZeneca - lorepregliasco : Ancora una volta vediamo che fake news, clickbaiting irresponsabile e sciatteria, questa volta sui vaccini, non son… - Vafankulu_Euru : RT @LeoWh1te_: Bello vedere come la propaganda di regime consideri tanto importanti le morti attribuite al covid, mentre le morti per #vacc… - carlo_sottile : RT @HuffPostItalia: Fake news, passi falsi e ritardi: ecco come nasce l'isteria su AstraZeneca -