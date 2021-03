Esame farsa: Suarez tira dentro la Juventus. "Contattato da Nedved e Paratici. Poi Agnelli..." (Di martedì 16 marzo 2021) Luca Fazzo Il calciatore uruguaiano svela di aver ricevuto un pdf con le risposte da dare ai test all'Università degli stranieri. "Il presidente mi telefonò per dirmi grazie" L'intero stato maggiore della Juventus: Pavel Nedved, Fabio Paratici e persino il presidente Andrea Agnelli. Interrogato dai pubblici ministeri di Perugia, Luis Suarez chiama in causa la dirigenza bianconera per il ruolo svolto nel tentativo di portarlo a giocare a Torino, culminato nel surreale Esame di italiano davanti ai docenti dell'Università del capoluogo umbro. Un Esame di cui, chiudendo di fatto uno dei pezzi cruciali dell'inchiesta, Suarez conferma di avere ricevuto in anticipo per posta elettronica le domande. Suarez risponde alle domande ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 16 marzo 2021) Luca Fazzo Il calciatore uruguaiano svela di aver ricevuto un pdf con le risposte da dare ai test all'Università degli stranieri. "Il presidente mi telefonò per dirmi grazie" L'intero stato maggiore della: Pavel, Fabioe persino il presidente Andrea. Interrogato dai pubblici ministeri di Perugia, Luischiama in causa la dirigenza bianconera per il ruolo svolto nel tentativo di portarlo a giocare a Torino, culminato nel surrealedi italiano davanti ai docenti dell'Università del capoluogo umbro. Undi cui, chiudendo di fatto uno dei pezzi cruciali dell'inchiesta,conferma di avere ricevuto in anticipo per posta elettronica le domande.risponde alle domande ...

