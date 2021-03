Esame avvocato, Cartabia: “Slittano le date dell’orale. Il quiz? Era umiliante” (Di martedì 16 marzo 2021) ROMA – “Adesso farò questo decreto ministeriale. Ovviamente non siamo più vincolati alla data del 13-14-15 aprile, ma l’idea è di partire al più presto. Potrà esserci qualche slittamento forse di qualche settimana. Io sono al lavoro sul decreto ministeriale”. Lo dice la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, durante la sua replica, ieri, al termine dell’audizione in commissione alla Camera.La guardasigilli si augura di “arrivare a fine luglio più o meno con i primi orali fatti. Ci proviamo in modo da dare il meno disagio possibile ai nostri ragazzi”. ESAME A QUIZ UMILIANTE PER ASPIRANTI AVVOCATI Leggi su dire (Di martedì 16 marzo 2021) ROMA – “Adesso farò questo decreto ministeriale. Ovviamente non siamo più vincolati alla data del 13-14-15 aprile, ma l’idea è di partire al più presto. Potrà esserci qualche slittamento forse di qualche settimana. Io sono al lavoro sul decreto ministeriale”. Lo dice la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, durante la sua replica, ieri, al termine dell’audizione in commissione alla Camera.La guardasigilli si augura di “arrivare a fine luglio più o meno con i primi orali fatti. Ci proviamo in modo da dare il meno disagio possibile ai nostri ragazzi”. ESAME A QUIZ UMILIANTE PER ASPIRANTI AVVOCATI

Advertising

VaneItaliaViva : RT @sole24ore: Esame d'avvocato, Cartabia: 26mila praticanti non devono più aspettare - jureconsultus : NUOVO Esame di Avvocato con ORALE RAFFORZATO, scopri i dettagli del nostro corso di formazione online… - giovaniavvocati : #ESAME D’#AVVOCATO 2020 Le novità contenute nel #decretolegge 31 del 2021 Mercoledì 17 marzo alle 16:30 in dirett… - paolo_shark : @Ilconservator Un medico specializzatosi ad Harare, un po' come Saul Goodman che fa l'esame di stato da avvocato alle Samoa americane. - DiamanteGiallo : @gbongiorno66 io l'ammiro molto come Avvocato ma, questa volta sta commettendo un errore di valutazione. Un medico… -