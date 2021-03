Eriksen su Kjaer: “E’ nel club sbagliato ma nella città giusta” | News (Di martedì 16 marzo 2021) Le ultime notizie sul Milan. Christian Eriksen ha parlato del suo connazionale e giocatore del Milan Simon Kjaer: le parole del centrocampista dell'Inter Eriksen su Kjaer: “E’ nel club sbagliato ma nella città giusta” News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 16 marzo 2021) Le ultime notizie sul Milan. Christianha parlato del suo connazionale e giocatore del Milan Simon: le parole del centrocampista dell'Intersu: “E’ nelmaPianeta Milan.

Advertising

FcInterNewsit : Eriksen: 'Kjaer mi ha aiutato quando sono arrivato all'Inter. L'italiano? Importante per capire la tattica' - PianetaMilan : @ChrisEriksen8 su @simonkjaer1989 : 'E' nel club sbagliato ma nella città giusta' | News #ACMilan #Milan… - diegocecati : RT @it_inter: #Eriksen sul rapporto con #Kjaer: 'Mi ha aiutato quando sono arrivato in Italia. È nella città giusta, ovviamente gioca nel c… - lauvtaro : RT @it_inter: #Eriksen sul rapporto con #Kjaer: 'Mi ha aiutato quando sono arrivato in Italia. È nella città giusta, ovviamente gioca nel c… - BRBGML_baba : RT @it_inter: #Eriksen sul rapporto con #Kjaer: 'Mi ha aiutato quando sono arrivato in Italia. È nella città giusta, ovviamente gioca nel c… -