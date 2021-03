Energia: borsa elettrica, prezzo a 57,87 euro/mwh (-0,8%) (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar. (Adnkronos) - prezzo dell'elettricità in lieve calo alla borsa elettrica. Nella settimana, da lunedì 8 a domenica 14 marzo, il prezzo medio di acquisto dell'Energia nella borsa elettrica (Pun) si attesta a 57,87 euro/MWh, in riduzione di 0,49 euro/MWh (-0,8%) rispetto alla settimana precedente. Lo rende noto il Gestore dei mercati energetici (Gme) in un comunicato. Tornano in aumento, invece, i volumi di Energia elettrica scambiati in borsa, pari a 4,3 milioni di MWh (+3,4%), e la liquidità del mercato, al 76,6% (+2,0 punti percentuali). I prezzi medi di vendita sono variati tra 57,59 euro/MWh di Sud e Calabria e 59,77 euro/MWh della ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar. (Adnkronos) -dell'elettricità in lieve calo alla. Nella settimana, da lunedì 8 a domenica 14 marzo, ilmedio di acquisto dell'nella(Pun) si attesta a 57,87/MWh, in riduzione di 0,49/MWh (-0,8%) rispetto alla settimana precedente. Lo rende noto il Gestore dei mercati energetici (Gme) in un comunicato. Tornano in aumento, invece, i volumi discambiati in, pari a 4,3 milioni di MWh (+3,4%), e la liquidità del mercato, al 76,6% (+2,0 punti percentuali). I prezzi medi di vendita sono variati tra 57,59/MWh di Sud e Calabria e 59,77/MWh della ...

