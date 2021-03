Energia: borsa elettrica, prezzo a 57,87 euro/mwh (-0,8%) (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar. (Adnkronos) – prezzo dell’elettricità in lieve calo alla borsa elettrica. Nella settimana, da lunedì 8 a domenica 14 marzo, il prezzo medio di acquisto dell’Energia nella borsa elettrica (Pun) si attesta a 57,87 euro/MWh, in riduzione di 0,49 euro/MWh (-0,8%) rispetto alla settimana precedente. Lo rende noto il Gestore dei mercati energetici (Gme) in un comunicato. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar. (Adnkronos) –dell’elettricità in lieve calo alla. Nella settimana, da lunedì 8 a domenica 14 marzo, ilmedio di acquisto dell’nella(Pun) si attesta a 57,87/MWh, in riduzione di 0,49/MWh (-0,8%) rispetto alla settimana precedente. Lo rende noto il Gestore dei mercati energetici (Gme) in un comunicato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Energia borsa Gruppo Volkswagen - 'Nel 2021 puntiamo a vendere 1 milione di auto elettriche' ...dei motori a combustione interna a causa delle differenze regionali nell'uso dell'energia primaria ... Diess ha anche smentito le voci su una possibile quotazione in Borsa della Casa di Zuffenhausen : '...

Inflazione confermata in crescita su effetto prezzi energia e trasporti Torna a crescere l'inflazione a febbraio , riportandosi su livelli prossimi al periodo pre - pandemia, grazie all'attenuarsi del calo dei prezzi dei prodotti energetici, che si somma al recupero dei ...

Energia: borsa elettrica, prezzo a 57,87 euro/mwh (-0,8%) Metro Energia: borsa elettrica, prezzo a 57,87 euro/mwh (-0,8%) Roma, 16 mar. (Adnkronos) - Prezzo dell'elettricità in lieve calo alla borsa elettrica. Nella settimana, da lunedì 8 a domenica 14 marzo, il prezzo medio di acquisto dell'energia nella borsa elettrica ...

Iren e Prelios insieme per la riqualificazione energetica degli edifici privati Accordo di colloborazione tra Iren Smart Solutions e Prelios Integra nel settore della riqualificazione energetica degli edifici privati di piccola taglia, con particolare riferimento allo sviluppo di ...

