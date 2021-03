Ema su blocco vaccino AstraZeneca: cosa ha detto l’Agenzia europea (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar – Al momento “non ci sono indicazioni che le vaccinazioni possano aver provocato questi eventi” drammatici. Ma è in corso “un’analisi rigorosa sugli eventi tromboembolici”. E l’Ema sta comunque valutando “caso per caso le reazioni sospette” al vaccino AstraZeneca. Così Emer Cooke, direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco durante l’attesa conferenza stampa di oggi. “Dobbiamo fare un’analisi scientifica approfondita per dare una risposta“, precisa Cooke. Ema rassicura su vaccino AstraZeneca. Ma in corso valutazione “Prendiamo la situazione molto sul serio, e per questo abbiamo coinvolto esperti anche di trombosi. Ad ora noi siamo fermamente convinti che i benefici di AstraZeneca superino gli effetti collaterali e attualmente non ci sono ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar – Al momento “non ci sono indicazioni che le vaccinazioni possano aver provocato questi eventi” drammatici. Ma è in corso “un’analisi rigorosa sugli eventi tromboembolici”. E l’Ema sta comunque valutando “caso per caso le reazioni sospette” al. Così Emer Cooke, direttore esecutivo deldel farmaco durante l’attesa conferenza stampa di oggi. “Dobbiamo fare un’analisi scientifica approfondita per dare una risposta“, precisa Cooke. Ema rassicura su. Ma in corso valutazione “Prendiamo la situazione molto sul serio, e per questo abbiamo coinvolto esperti anche di trombosi. Ad ora noi siamo fermamente convinti che i benefici disuperino gli effetti collaterali e attualmente non ci sono ...

Advertising

BentivogliMarco : #Ema e #Aifa su quali basi scientifiche hanno predisposto il blocco? il principio di 'precauzione' per avere risch… - AnnalisaCerquet : @AndreaNickBosio @Enrico_Trento @GiacomoGorini Il blocco riguarda mezza Europa, se non sbaglio. E quali sarebbero… - IarosOscar : Prima fino ai 55 anni, poi “facciamo 65”. Ieri mattina, “tutto sotto controllo”; ieri pomeriggio il blocco dei vac… - AndreaNickBosio : @AnnalisaCerquet @Enrico_Trento @GiacomoGorini Ema non ha sospeso nulla. Ancora oggi ha ribadito che non ci sono in… - Giornaleditalia : Blocco AstraZeneca, Ema: 'Stiamo valutando caso per caso le situazioni sospette' -