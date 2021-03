Ema | indagine su AstraZeneca | “Prendiamo la situazione molto sul serio Ad ora non ci sono indicazioni di correlazione tra vaccino e incidenti”

(Di martedì 16 marzo 2021) Dopo che diversi Paesi europei hanno sospeso in via “precauzionale” il, L’Agenzia europea per i medicinali ha avviato un’per fare chiarezza e verificare “caso per caso le reazioni sospette”. A dirlo in conferenza stampa è Emer Cooke, direttrice dell’Ema, spiegando che l’Agenzia sta conducendo “un’analisi rigorosa sugli eventi tromboembolici” denunciati dopo l’iniezione. Finora “non ciche le vaccinazioni possano aver provocato questi eventi”, ha sottolineato Cooke. “Laattuale non è imprevista – ha aggiunto – Quando si vaccinano milioni di persone non è raro che si abbiano reazioni avverse, il nostro ruolo è valutare che qualsiasi caso sia un reale effetto collaterale o una coincidenza”. L’Ema darà i risultati giovedì dopo aver ...

Lo ha detto Emer Cooke, direttrice dell'Ema, in una conferenza stampa sulla piattaforma della Commissione europea. Il verdetto arriverà il 18 marzo. Dopo che diversi Paesi europei hanno sospeso in via "precauzionale" il vaccino AstraZeneca, L'Agenzia europea per i medicinali ha avviato un'indagine per fare chiarezza e verificare "caso per caso le reazioni sospette".