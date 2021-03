Elton John contro il Vaticano: 'Ipocriti, dicono no alle nozze gay ma guadagnano con il film Rocketman' (Di mercoledì 17 marzo 2021) Elton John si scaglia contro il Vaticano dopo la presa di posizione contro le nozze gay e non usa mezzi termini utilizzando la parola 'Ipocriti'. Il celebre cantante ha pubblicato un duro post sui ... Leggi su leggo (Di mercoledì 17 marzo 2021)si scagliaildopo la presa di posizionelegay e non usa mezzi termini utilizzando la parola ''. Il celebre cantante ha pubblicato un duro post sui ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Elton John contro il Vaticano: 'ipocrita sulle unioni gay'. La popstar inglese: 'Condanna le coppie omosex, ma lucr… - MediasetTgcom24 : Elton John attacca il Vaticano: 'Dicono no alle nozze gay ma guadagnano con Rocketman!' #EltonJohn… - RaiNews : Elton John non ci sta e tuona su Twitter #EltonJohn - elereje_ : @ChristianTolve Di Elton John ti raccomando un concierto in vivo in Central Park nel 1980 e un'altro nello stadio del L.A. Dodgers. - admaioramai : RT @Adnkronos: #EltonJohn contro il Vaticano: 'Dice no a #nozzegay ma guadagna con #Rocketman!' -