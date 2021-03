Elton John asfalta il Vaticano e smaschera l’ipocrisia della Chiesa sulle coppie gay (Di martedì 16 marzo 2021) Se in Italia Fedez ed Elodie hanno attaccato la nota con cui la Congregazione della Dottrina della Fede si è pronunciata sull’impossibilità di benedire le coppie gay, dal Regno Unito è arrivata anche la risposta di Elton John. Il baronetto ha asfaltato la santa sede dicendo che è strano che il Vaticano non voglia benedire le coppie omosessuali, quando però ha investito milioni in un film che ne celebra una. “Come può il Vaticano rifiutarsi di benedire i matrimoni gay perché “sono peccato” e intanto trarre profitto investendo milioni in Rocketman, un film che celebra la felicità finalmente trovata grazie al matrimonio con David?”. In pratica quando si tratta di big money vanno bene anche i ghei. Ultima ora: Il Vaticano ... Leggi su biccy (Di martedì 16 marzo 2021) Se in Italia Fedez ed Elodie hanno attaccato la nota con cui la CongregazioneDottrinaFede si è pronunciata sull’impossibilità di benedire legay, dal Regno Unito è arrivata anche la risposta di. Il baronetto hato la santa sede dicendo che è strano che ilnon voglia benedire leomosessuali, quando però ha investito milioni in un film che ne celebra una. “Come può ilrifiutarsi di benedire i matrimoni gay perché “sono peccato” e intanto trarre profitto investendo milioni in Rocketman, un film che celebra la felicità finalmente trovata grazie al matrimonio con David?”. In pratica quando si tratta di big money vanno bene anche i ghei. Ultima ora: Il...

