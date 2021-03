Elton John a testa bassa contro il Papa: «È da ipocriti non dare la benedizione alle coppie gay» (Di martedì 16 marzo 2021) Chissà se tra le tante critiche seguite alla negata benedizione alle unioni gay il Vaticano aveva messo in conto quella di «ipocrisia» lanciata da Elton John. La pop-star vive da anni con un altro uomo, il regista canadese David Furnish. Stanno insieme dal 1993 e hanno due figli nati grazie alla maternità surrogata. Al mondo, insomma, un testimonial più d’eccezione di lui delle nozze omosessuali non ce n’è. Non stupisce, quindi, che abbia preso molto male il contenuto del Responsum della Congregazione per la Dottrina della Santa Sede in materia. Elton John convive dal ’93 con un altro uomo «Come può il Vaticano rifiutarsi di benedire i matrimoni gay perché “sono peccato” – ha tuittato -. Ma trarre felicemente un profitto dall’investire milioni in Rocketman, il film che celebra la mia ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 16 marzo 2021) Chissà se tra le tante critiche seguite alla negataunioni gay il Vaticano aveva messo in conto quella di «ipocrisia» lanciata da. La pop-star vive da anni con un altro uomo, il regista canadese David Furnish. Stanno insieme dal 1993 e hanno due figli nati grazie alla maternità surrogata. Al mondo, insomma, un testimonial più d’eccezione di lui delle nozze omosessuali non ce n’è. Non stupisce, quindi, che abbia preso molto male il contenuto del Responsum della Congregazione per la Dottrina della Santa Sede in materia.convive dal ’93 con un altro uomo «Come può il Vaticano rifiutarsi di benedire i matrimoni gay perché “sono peccato” – ha tuittato -. Ma trarre felicemente un profitto dall’investire milioni in Rocketman, il film che celebra la mia ...

