Elodie contro il Vaticano sulle benedizioni alle coppie gay: “La gente non ne ha bisogno” (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo la presa di posizione di Elton John arriva anche la replica di Elodie contro il Vaticano. La sua risposta è comparsa in un commento pubblicato sotto un post del profilo Instagram di Repubblica e ha già fatto strage di like. La Santa Sede e i matrimoni gay L’argomento, ovviamente, è l’unione tra persone dello stesso sesso che la Chiesa ha bocciato nuovamente. La “novità” arriva dal responsum della Congregazione per la Dottrina della Fede ad un dubium. In alcuni Paesi dell’Europa esistono sacerdoti che da anni hanno iniziato a officiare matrimoni tra persone omosessuali, e la Santa Sede ha ribadito la sua posizione nelle ultime ore. Il dicastero, nelle persone del cardinale Luis Ladaria e dell’arcivescovo Giacomo Morandi ha risposto al quesito sulle unioni omosessuali con una nota in cui viene definita ... Leggi su optimagazine (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo la presa di posizione di Elton John arriva anche la replica diil. La sua risposta è comparsa in un commento pubblicato sotto un post del profilo Instagram di Repubblica e ha già fatto strage di like. La Santa Sede e i matrimoni gay L’argomento, ovviamente, è l’unione tra persone dello stesso sesso che la Chiesa ha bocciato nuovamente. La “novità” arriva dal responsum della Congregazione per la Dottrina della Fede ad un dubium. In alcuni Paesi dell’Europa esistono sacerdoti che da anni hanno iniziato a officiare matrimoni tra persone omosessuali, e la Santa Sede ha ribadito la sua posizione nelle ultime ore. Il dicastero, nelle persone del cardinale Luis Ladaria e dell’arcivescovo Giacomo Morandi ha risposto al quesitounioni omosessuali con una nota in cui viene definita ...

