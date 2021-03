Elezioni Roma, Meloni: “Tavolo centrodestra va aggiornato, ma non siamo in ritardo su nome candidato. Gualtieri? Non ci spaventa” (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo la notizia della possibile candidatura dell’ex ministro dell’Economia Roberto Gualtieri come sindaco di Roma per il centrosinistra, al di là della frenata arrivata del Nazareno in attesa che il nuovo segretario Enrico Letta si occupi del dossier, anche il centrodestra cerca di accelerare i tempi per trovare il proprio candidato per le amministrative della Capitale. “Non siamo in ritardo, ma invito gli alleati a riprendere il Tavolo che si è interrotto nei giorni precedenti alla formazione del governo Draghi. Perché il dibattito non si deve fare sui quotidiani”, ha attaccato la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. “Certo il rinvio delle Elezioni, al quale noi siamo contrari, ha inciso. Non c’è fretta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo la notizia della possibile candidatura dell’ex ministro dell’Economia Robertocome sindaco diper il centrosinistra, al di là della frenata arrivata del Nazareno in attesa che il nuovo segretario Enrico Letta si occupi del dossier, anche ilcerca di accelerare i tempi per trovare il proprioper le amministrative della Capitale. “Nonin, ma invito gli alleati a riprendere ilche si è interrotto nei giorni precedenti alla formazione del governo Draghi. Perché il dibattito non si deve fare sui quotidiani”, ha attaccato la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia. “Certo il rinvio delle, al quale noicontrari, ha inciso. Non c’è fretta ...

