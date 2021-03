“Elettra, ma parli italiano?”. Isola dei famosi, la gaffe della Lamborghini su Paul Gascoigne. Ilary costretta a riprenderla: “Ma che dici?” (Di martedì 16 marzo 2021) Un’edizione a dir poco “international” quella 2021 dell’Isola dei famosi. Elettra Lamborghini, opinionista ufficiale del programma, non è presente in studio stasera poiché ha contratto il Covid. La cantante, in attesa di negativizzarsi, si è collegata da casa con Ilary Blasi ed è subito diventata protagonista di un siparietto molto ironico. Elettra sta seguendo la puntata da casa, e anche se ancora deve farsi un’idea precisa su tutti concorrenti, svela ad Ilary Blasi che ce n’è uno che l’ha colpita particolarmente: Paul Gascoigne. La stravaganza innata dell’ex calciatore ha conquistato la Lamborghini che cercando di fare la sua imitazione, manda in confusione Ilary Blasi, che fa una battuta alla ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 marzo 2021) Un’edizione a dir poco “international” quella 2021 dell’dei, opinionista ufficiale del programma, non è presente in studio stasera poiché ha contratto il Covid. La cantante, in attesa di negativizzarsi, si è collegata da casa conBlasi ed è subito diventata protagonista di un siparietto molto ironico.sta seguendo la puntata da casa, e anche se ancora deve farsi un’idea precisa su tutti concorrenti, svela adBlasi che ce n’è uno che l’ha colpita particolarmente:. La stravaganza innata dell’ex calciatore ha conquistato lache cercando di fare la sua imitazione, manda in confusioneBlasi, che fa una battuta alla ...

