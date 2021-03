Elettra Lamborghini si collega con 'L'Isola dei Famosi': 'Spero di essere presto negativa' (Di martedì 16 marzo 2021) Durante la prima puntata de 'L'Isola dei Famosi' , in onda lunedì 15 marzo su Canale 5, Ilary Blasi si è collegata con l'opinionista Elettra Lamborghini , in Isolamento domiciliare dopo essere ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 16 marzo 2021) Durante la prima puntata de 'L'dei' , in onda lunedì 15 marzo su Canale 5, Ilary Blasi si èta con l'opinionista, inmento domiciliare dopo...

Advertising

trash_italiano : ELETTRA, ELETTRA LAMBORGHINI #Isola - trash_italiano : #Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini assente per alcune puntate: arriva Tommaso Zorzi - ElettraLambo : Ciao, sono Elettra Lamborghini, non twerko da 4 giorni 7 ore e 9 minuti... e ho preso il Covid ?????? ???????????????? - DeganisFabrizio : RT @revneD88: Facendo zapping mi sono imbattuto in Elettra Lamborghini su Canale5 con il Covid Se solo penso che il 95%delle persone contag… - ClaudioStel : RT @revneD88: Facendo zapping mi sono imbattuto in Elettra Lamborghini su Canale5 con il Covid Se solo penso che il 95%delle persone contag… -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini Elettra Lamborghini si collega con 'L'Isola dei Famosi': 'Spero di essere presto negativa' Durante la prima puntata de 'L'Isola dei Famosi' , in onda lunedì 15 marzo su Canale 5, Ilary Blasi si è collegata con l'opinionista Elettra Lamborghini , in isolamento domiciliare dopo essere risultata positiva al Covd - 19. 'Io sto benissimo, mi sto un po' annoiando', afferma la cantante, augurandosi di essere presto negativa al ...

Elettra Lamborghini ecco perché non è all'Isola dei famosi Elettra Lamborghini ecco perché non è all'Isola dei famosi . La cantante infatti è positiva al Covid "Prima ero la Twerking Queen ora la Covid Queen", ha detto sconsolata la cantante mentre annunciava ...

Elettra Lamborghini si collega con "L'Isola dei Famosi": "Spero di essere presto negativa" TGCOM Elettra Lamborghini è la nuova opinionista dell’Isola dei Famosi Che Elettra sia un’eredietiera famosa lo sanno tutti. Il cognome infatti ci riporta a una delle case automobilistiche più famose nel mondo. La ragazza è la nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore ...

I 5 momenti imperdibili della prima puntata dell’Isola dei famosi 2021 Lunedì 15 marzo in prima serata è andata in onda la prima puntata dell’Isola dei famosi 2021. In studio la conduttrice Ilary Blasi, che ha salutato la collega Alessia Marcuzzi della quale ha raccolto ...

Durante la prima puntata de 'L'Isola dei Famosi' , in onda lunedì 15 marzo su Canale 5, Ilary Blasi si è collegata con l'opinionista, in isolamento domiciliare dopo essere risultata positiva al Covd - 19. 'Io sto benissimo, mi sto un po' annoiando', afferma la cantante, augurandosi di essere presto negativa al ...ecco perché non è all'Isola dei famosi . La cantante infatti è positiva al Covid "Prima ero la Twerking Queen ora la Covid Queen", ha detto sconsolata la cantante mentre annunciava ...Che Elettra sia un’eredietiera famosa lo sanno tutti. Il cognome infatti ci riporta a una delle case automobilistiche più famose nel mondo. La ragazza è la nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore ...Lunedì 15 marzo in prima serata è andata in onda la prima puntata dell’Isola dei famosi 2021. In studio la conduttrice Ilary Blasi, che ha salutato la collega Alessia Marcuzzi della quale ha raccolto ...