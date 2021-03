Elettra Lamborghini sconvolgente | si collega con la Blasi da casa e alza la gamba sul divano | là sotto | visione proibita | Guarda

(Di martedì 16 marzo 2021) La star a distanza del debutto dell'Isola dei famosi è senz'altro lei.. L'opinionista di Ilarynon era in studio, bloccata dal Covid. Si è dunqueta con Canale 5 da, con look da gran serata. Piume di struzzo, scollatura generosa, trucco d'acchiappo. E ai piedi, in perfetto stile smart working, delle clamorose babbucce pelose a forma di cigno. Si vola, letteralmente, e sui social i suoi fan impazziscono. Incta dalla, la popstar e influencer nonché ereditiera si sbottona e ammette che il concorrente che la intriga di più è Paul Gazza Gascoigne. D'altronde, tra teste matte e maestri di stravaganza ci si intende a meraviglia, e viene da sperare che l'ex imprevedibile campione della Lazio riesca a resistere il più ...

Durante la prima puntata de 'L'Isola dei Famosi' , in onda lunedì 15 marzo su Canale 5, Ilary Blasi si è collegata con l'opinionista, in isolamento domiciliare dopo essere risultata positiva al Covd - 19. 'Io sto benissimo, mi sto un po' annoiando', afferma la cantante, augurandosi di essere presto negativa al ...Al fianco della moglie di Totti però anche Iva Zanicchi,e Tommaso Zorzi che le daranno supporto come opinionisti fissi. Durante la prima puntata non sono mancate le sorprese e i ...Durante la prima puntata de L'Isola dei famosi, Roberto Ciufoli durante la prova immunità ha subito un piccolo incidente.Che Elettra sia un’eredietiera famosa lo sanno tutti. Il cognome infatti ci riporta a una delle case automobilistiche più famose nel mondo. La ragazza è la nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore ...