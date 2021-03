Elettra Lamborghini dimagrita durante il COVID | come si sta curando e l’appello all’ASL

(Di martedì 16 marzo 2021)sta combattendo la sua battaglia contro ila suon di stories su Instagram per alleviare la solitudine forzata e la rinuncia agli impegni di lavoro: almeno per la prima puntata de L’Isola dei Famosi, infatti, al suo posto accanto a Iva Zanicchi abbiamo visto Tommaso Zorzi.in quarantena: il racconto delsu Instagram La quarantena disi sta rivelando piuttosto pesante stando a quanto lei stessa ha rivelatouno dei tanti video che pubblica su Instagram: a causa delle medicine che sta prendendo, infatti, è molto stanca e va a letto prima delle 8 di sera, senza contare che èparecchio. Leggi anche: >> Flavio Briatore, ...

Advertising

trash_italiano : ELETTRA, ELETTRA LAMBORGHINI #Isola - trash_italiano : #Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini assente per alcune puntate: arriva Tommaso Zorzi - ElettraLambo : Ciao, sono Elettra Lamborghini, non twerko da 4 giorni 7 ore e 9 minuti... e ho preso il Covid ?????? ???????????????? - FQMagazineit : Isola dei Famosi, ecco i cinque momenti cult. Elettra Lamborghini “si sfracassa…”, Roberto Ciufoli si fa male, Ilar… - MediasetTgcom24 : Elettra Lamborghini con il Covid rassicura i fan: “Il mio big-boom resterà sempre lo stesso” #elettralamborghini… -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini

TGCOM

Doveva essere con noi anche, ma abbiamo dovuto rimandare l'appuntamento, poi ci collegheremo anche con lei'. Bravi, tutti! Ti potrebbe anche interessare: 'Cosa c'è dietro alla ...Il trio, composto da Iva Zanicchi , Tommaso Zorzi ed(assente fisicamente per Covid), ha già mostrato una verve e un'ironia che promettono di rendere ancora più scoppiettante ...Tommaso Zorzi furioso su Twitter: cosa è successo ieri sera a poche ore dalla puntata de L’isola dei famosi Avanti un altro, Tommaso Zorzi da Paolo Bonolis: cosa è successo in puntata. C’era anche Pat ...Opinionisti di quest'anno Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Nel cast anche Elettra Lamborghini al momento assente in quanto positiva al Covid. Inviato in Honduras è Massimiliano Rosolino. Durante la ...