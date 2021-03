Elettra Lamborghini con il Covid rassicura i fan | ' Il mio big - boom resterà sempre lo stesso'

Advertising

trash_italiano : ELETTRA, ELETTRA LAMBORGHINI #Isola - trash_italiano : #Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini assente per alcune puntate: arriva Tommaso Zorzi - ElettraLambo : Ciao, sono Elettra Lamborghini, non twerko da 4 giorni 7 ore e 9 minuti... e ho preso il Covid ?????? ???????????????? - zisRebeka : RT @leeveean: Il cane di Elettra Lamborghini poteva essere un bravissimo opinionista - gildazorzy : RT @mariannagiovag2: Ma Elettra Lamborghini che a Tommy: 'ciao mandrillone “?????? Sto aspettando questo Duo fenomenale booomm #tzvip #tom… -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini

TGCOM

'Tranquilli, rimarrà grosso e sodo fino alla fine dei miei giorni'. Cosìrassicura i fan preoccupati che il fondoschiena della cantante possa rimpicciolirsi a causa del dimagrimento dovuto al Covid. La sexy ereditiera è risultata positiva al coronavirus ...Molto apprezzata anche la presenza, in video, di. Collegata dal salotto di casa sua, con abito super elegante in raso e pantofole a forma di unicorno, la regina del twerking è ...Durante la prima puntata de L'Isola dei Famosi, non sono mancati i colpi di scena: Tommaso Zorzi ha lanciato una frecciatina ad Akash.La puntata si è aperta con la presentazione di due dei tre opinionisti di quest'anno (Elettra Lamborghini si è collegata da casa perché ha il Coronavirus), dell'inviato Massimiliano Rosolino e ...