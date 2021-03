Effetto psicosi | il boom delle disdette

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 16 marzo 2021) Maria Sorbi Cresce la sfiducia nel siero: migliaia di rinunce negli hub di vaccinazione La sfiducia dei confronti di Astrazeneca c'è sempre stata. Dall'inizio della campagna vaccinale è stato considerato il farmaco Cenerentola. Figuriamoci ora. Prima ancora di sapere della sospensionefiale in via precauzionale da parte di Aifa, in migliaia in tutta Italia hanno chiesto di rinviare l'appuntamento. Dopo lo stop in Lombardia, comunica la Regione, lesono state 33.500. I dati arrivano in modo disordinato a seconda della Regione, ma l'umore è lo stesso in tutta Italia, da giorni. Anche se le morti per embolia di persone sane appena vaccinate si limitano a pochissimi casi (e non sono ancora confermate), la gente ha paura, non si fida. E di fatto la decisione di sospendere le vaccinazioni con le fiale Astrazeneca non ha fatto ...