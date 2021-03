Effetto AstraZeneca sulle prenotazioni: si blocca il piano vaccini (Di martedì 16 marzo 2021) La psicosi che sta colpendo in queste ore tutta Italia dopo le morti avvenute in seguito al vaccino AstraZeneca (nonostante sia ancora da accertare il nesso) è il sentimento prevalente, tanto da ... Leggi su globalist (Di martedì 16 marzo 2021) La psicosi che sta colpendo in queste ore tutta Italia dopo le morti avvenute in seguito al vaccino(nonostante sia ancora da accertare il nesso) è il sentimento prevalente, tanto da ...

RegioneLazio : Sono state sospese con effetto immediato tutte le prenotazioni con vaccino #AstraZeneca fino a nuova indicazione da… - Corriere : Palù (Aifa): «Sei casi di trombosi su 1,6 milioni di persone. Nesso causa-effetto è da provare» - Corriere : «L’evidenza scientifica di un nesso causa-effetto al momento non c’è. L’agenzia regolatoria europea dovrebbe acquis… - rep_palermo : Rinunce e rinvii, effetto Astrazeneca sui vaccini: 16 mila prenotazioni saltate in Sicilia [di Giusi Spica] [aggior… - GDS_it : Vaccino Astrazeneca, Aifa: 'Non c'è nesso tra causa ed effetto' -