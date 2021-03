Edizione straordinaria Martina trionfa e Flavio Insinna la gela | la linea al Tg1 | così Un brutale sfottò

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 marzo 2021) Siamo ancora a L'Eredità, il programma condotto dasu Rai 1, il quiz pre-serale campionissimo di ascolti. E ormai da lunghe settimane, mattatrice assoluta - o quasi - del programma, è la bellissima, pluricampionessa, istruttrice di pole-dance, bravissima ma spesso e volentieri molto sfortunata nel gioco finale, la Ghigliottina, quello che permette di portare a casa il montepremi. Notevole l'episodio in cuiperse alla ghigliottina semplicemente per la differenza tra singolare e plurale nella parola misteriosa proposta come risposta, un caso cheaveva spiegato essersi presentato una sola volta in tanti anni di trasmissione. Ma ieri, nella puntata de L'Eredità di lunedì 15 marzo, perle cose sono andate diversamente: infatti ha ...