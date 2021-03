Ed Sheeran pittore astratto per beneficenza | raccolte 50mila sterline

(Di martedì 16 marzo 2021) Edha preso colori e pennelli per, confezionando un quadrodal titolo Splash Planet. Il pezzo era il premio di una lotteria benefica per l'associazione Cancer Campaign in ...

In un video messaggio Ed Sheeran ha confermato: "ll dipinto è uno dei miei. Uno dei più grandi, che avete visto anche sulla copertina di Afterglow". La passione dell'artista per la pittura non è nuova ...