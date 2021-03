Ecco il piano di palazzo Chigi per riassorbire lo stop sui vaccini (Di martedì 16 marzo 2021) Francesca Galici Lo stop delle vaccinazioni con AstraZeneca non creerà grossi problemi alla campagna vaccinale: è palazzo Chigi a rassicurare i cittadini Quanto costerà, all'Italia e all'Europa, lo stop del vaccino AstraZeneca in termini di vite umane? Si è scelta la linea della massima prudenza nel bloccare interamente un prodotto vaccinale a fronte di pochissimi casi su milione di eventi avversi per fare massima chiarezza su una situazione che stava mettendo in allarme molte persone. Il generale Francesco Paolo Figliuolo aveva preparato il nuovo piano vaccini poche ore prima che l'Aifa imponesse lo stop ma il programma stilato dal generale non può essere attuato in assenza del vaccino AstraZeneca, che è quello sul quale l'Italia ha puntato ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 16 marzo 2021) Francesca Galici Lodelle vaccinazioni con AstraZeneca non creerà grossi problemi alla campagna vaccinale: èa rassicurare i cittadini Quanto costerà, all'Italia e all'Europa, lodel vaccino AstraZeneca in termini di vite umane? Si è scelta la linea della massima prudenza nel bloccare interamente un prodotto vaccinale a fronte di pochissimi casi su milione di eventi avversi per fare massima chiarezza su una situazione che stava mettendo in allarme molte persone. Il generale Francesco Paolo Figliuolo aveva preparato il nuovopoche ore prima che l'Aifa imponesse loma il programma stilato dal generale non può essere attuato in assenza del vaccino AstraZeneca, che è quello sul quale l'Italia ha puntato ...

