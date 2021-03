E’ Paola Pisano la candidata sindaca di Torino per l’asse Pd-M5s (Di martedì 16 marzo 2021) Nonostante sia stata rispedita al mittente l’idea della sindaca Chiara Appendino, e non solo sua, di scegliere un candidato unico per le prossime amministrative a Torino sotto la Mole che saldi l’asse del precedente governo giallorosso anche da queste parti ecco che in queste ore proprio a Roma, sponda Pd, si fa largo l’ipotesi di un nome che unisca i due partiti, individuato in Paola Pisano. Già, intorno all’ex assessora all’Innovazione del Comune di Torino ed ex ministra si stanno accendendo le luci della ribalta, anche se non è la prima volta che Pisano viene accostata alla candidatura di sindaco della sua città. Stavolta però ci sarebbe qualcosa di più, al punto che il Pd torinese sarebbe pronto a salire sulle barricate per scongiurare che questo accada ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 16 marzo 2021) Nonostante sia stata rispedita al mittente l’idea dellaChiara Appendino, e non solo sua, di scegliere un candidato unico per le prossime amministrative asotto la Mole che saldidel precedente governo giallorosso anche da queste parti ecco che in queste ore proprio a Roma, sponda Pd, si fa largo l’ipotesi di un nome che unisca i due partiti, individuato in. Già, intorno all’ex assessora all’Innovazione del Comune died ex ministra si stanno accendendo le luci della ribalta, anche se non è la prima volta cheviene accostata alla candidatura di sindaco della sua città. Stavolta però ci sarebbe qualcosa di più, al punto che il Pd torinese sarebbe pronto a salire sulle barricate per scongiurare che questo accada ...

