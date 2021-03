Drusilla Gucci e Patrizia Reggiani: ecco qual è il loro grado di parentela (Di martedì 16 marzo 2021) Drusilla Gucci ieri sera ha debuttato a L’Isola dei Famosi in qualità di parente di, dato che è la pronipote di Guccio Gucci, fondatore dell’omonima maison di moda nei primi anni del 1900. Non è sbagliato quindi sostenere che Mediaset, arruolando Drusilla Gucci nel cast, abbia in qualche modo voluto cavalcare l’onda di Patrizia Reggiani, l’ex moglie nonché mandante dell’omicidio (secondo la legge) di Maurizio Gucci. La Reggiani, infatti, è ora sulla bocca di tutti grazie al film che vedrà Lady Gaga recitare nelle sue vesti e grazie ai due documentari su Discovery+ dai titoli “Lady Gucci: la storia di Patrizia Reggiani“ e “Il caso ... Leggi su biccy (Di martedì 16 marzo 2021)ieri sera ha debuttato a L’Isola dei Famosi inità di parente di, dato che è la pronipote di, fondatore dell’omonima maison di moda nei primi anni del 1900. Non è sbagliato quindi sostenere che Mediaset, arruolandonel cast, abbia inche modo voluto cavalcare l’onda di, l’ex moglie nonché mandante dell’omicidio (secondo la legge) di Maurizio. La, infatti, è ora sulla bocca di tutti grazie al film che vedrà Lady Gaga recitare nelle sue vesti e grazie ai due documentari su Discovery+ dai titoli “Lady: la storia di“ e “Il caso ...

