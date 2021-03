Dramma Covid, calcio italiano sotto choc: Bogarelli stroncato dal virus a 64 anni. Polmonite-lampo, addio al re dei diritti tv (Di martedì 16 marzo 2021) Mondo del calcio e dello sport in lutto: Marco Bogarelli è morto a 64 anni per Covid. Ex presidente di Infront Italia, è stato uno dei manager più influenti e decisivi negli ultimi 20 anni del pallone italiano, al centro della disputa dei diritti tv e degli sviluppi mediatici e organizzativi dell'"industria-calcio". Era stato contagiato dal coronavirus una decina di giorni fa e ricoverato a Milano: fatale la Polmonite che lo ha aggredito, rendendo vane le cure del personale sanitario. Bogarelli era non a caso considerato dagli addetti ai lavori "il re dei diritti tv". Era stato il primo a portare in Italia le partite e lo spettacolo della Nba americana, nei primi anni ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Mondo dele dello sport in lutto: Marcoè morto a 64per. Ex presidente di Infront Italia, è stato uno dei manager più influenti e decisivi negli ultimi 20del pallone, al centro della disputa deitv e degli sviluppi mediatici e organizzativi dell'"industria-". Era stato contagiato dal coronauna decina di giorni fa e ricoverato a Milano: fatale lache lo ha aggredito, rendendo vane le cure del personale sanitario.era non a caso considerato dagli addetti ai lavori "il re deitv". Era stato il primo a portare in Italia le partite e lo spettacolo della Nba americana, nei primi...

Ultime Notizie dalla rete : Dramma Covid Covid, muore dopo il vaccino inchiesta sul dramma del vigile di Vibonati ... e l'angoscia collettiva per una vicenda che getta un'ulteriore ombra sulla campagna vaccinale salutata da tutti come l'unica arma valida per sconfiggere il Covid . Lo aveva detto anche l'Asl Salerno,...

Covid - 19, l'ambasciatore andriese di "Italia&Friends" Antonio Pistillo: "La paura governa il mondo" La straordinaria affermazioni di Papa Francesco che recita "peggio di questa crisi, c'è solo il dramma di sprecarla, chiudendoci in noi stessi", deve essere di conforto e stimolo per tutti, credenti ...

L’ex gasometro sarà il simbolo del dramma del Covid Giornale di Brescia Vaccino Covid a Napoli, il centro al museo di Capodimonte va a... Da oltre un anno ci troviamo ad affrontare una grave crisi sanitaria segnata dalla pandemia Covid 19. Proprio per evitare un ulteriore dramma nella tragedia che la nostra popolazione sta vivendo, ...

Sicilia, il Covid uccide l’istruzione: l’anno scolastico irrecuperabile Ragusa - Sono ormai incalcolabili le scuole siciliane d’ogni ordine e grado, nei comuni dove non sono state sbarrate per decreto, che aprono e chiudono ogni giorno per uno studente, una maestra o anch ...

