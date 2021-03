Draghi vara il nuovo Comitato tecnico scientifico, dal 18 possibile ripresa AstraZeneca (Di martedì 16 marzo 2021) “A seguito della sospensione temporanea delle somministrazioni di AstraZeneca, sono stati effettuati approfondimenti da parte della struttura del Commissario straordinario per l’emergenza Covid Figliuolo. La durata della sospensione è stimabile in 4 giorni complessivi. In caso di ripresa delle somministrazioni di AstraZeneca a partire dal 18 marzo, il rallentamento potrà essere riassorbito nell’arco di un paio di settimane, anche grazie all’incremento della quantità del vaccino Pfizer stimato in 707.850 dosi.” E’ quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Il nuovo Comitato tecnico scientifico sarà composto da 12 membri e il nuovo coordinatore sarà il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli. E’ quanto stabilirà un’ordinanza ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 16 marzo 2021) “A seguito della sospensione temporanea delle somministrazioni di, sono stati effettuati approfondimenti da parte della struttura del Commissario straordinario per l’emergenza Covid Figliuolo. La durata della sospensione è stimabile in 4 giorni complessivi. In caso didelle somministrazioni dia partire dal 18 marzo, il rallentamento potrà essere riassorbito nell’arco di un paio di settimane, anche grazie all’incremento della quantità del vaccino Pfizer stimato in 707.850 dosi.” E’ quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Ilsarà composto da 12 membri e ilcoordinatore sarà il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli. E’ quanto stabilirà un’ordinanza ...

Advertising

marcuspascal1 : @OGiannino Invece quella di questo governo è magistrale, ha perfino silenziato gli pseudo giornalisti prorogando i… - ilfoglio_it : 'Triplicheremo le dosi, ma aspettate il vostro turno'. Draghi visita l'hub di Fiumicino nel giorno in cui il Cdm va… - democraziait : RT @RobertaGisotti: Mentre #Draghi vara un nuovo dpcm, arriva la prima sentenza penale - che segue altre civili - di illegittimità dei Dpcm… - RobertaGisotti : Mentre #Draghi vara un nuovo dpcm, arriva la prima sentenza penale - che segue altre civili - di illegittimità dei… - dariodangelo91 : Nel giorno in cui #Draghi vara il #lockdown per mezza Italia, in quello in cui #Letta annuncia la sua discesa in ca… -