“Dovevo farlo” Cosa ha fatto Tommaso Zorzi con il montepremi del GF Vip | il gesto da brividi

(Di martedì 16 marzo 2021)ha vinto la quinta edizione del Grande Fratello Vip conclusa il 1 marzo dopo sei mesi di reclusione nella casa di Cinecittà. Una finale al cardiopalma, ricca di grandi emozioni e colpi di scena, che ha visto l’influencer milanese battere al televoto finale Pierpaolo Pretelli dopo aver eliminato l’amica Stefania Orlando in uno scontro diretto. Nato in una ricca famiglia della “Milano bene”, alla quale confessa di essere gay a 18 anni, ha studiato Business Management a Londra si legge sul sito ufficiale della trasmissione. La celebrità è arrivata con la partecipazione al docureality ‘Riccanza’ per poi consolidarsi con altre apparizioni tv. Vera e propria social star, grazie ai suoi 830mila follower su Instagram, ha al suo attivo un libro e un canale YouTube seguitissimo, dove si racconta in modo autoironico.Di recente è riuscito a ...

