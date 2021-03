Donanrumma | multa da 10mila euro | ecco cosa è accaduto contro il Napoli

(Di martedì 16 marzo 2021) Ante Rebic non è stato l’unico giocatore del Milan punito dal Giudice Sportivo. Gianluigi Donnarumma ha infatti ricevuto unadiAnte Rebic non è stato l’unico giocatore del Milan punito dal Giudice Sportivo per quanto avvenuto nel corso della gara con ilGianluigi Donnarumma ha infatti ricevuto unadiper avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento minaccioso e offensivo nei confronti dei componenti della panchina della Società avversaria, a uno dei quali rivolgeva un’espressione insultante; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Donanrumma multa

