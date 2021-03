Docente di Biella, l'autopsia: nessun segno che colleghi la morte al vaccino Astrazeneca (Di martedì 16 marzo 2021) L' autopsia sul professore di clarinetto, morto a diciassette ore dalla prima dose del vaccino Astrazeneca , non ha fatto emergere nessun segno che permetta di collegare la morte al siero alla ... Leggi su quotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) L'sul professore di clarinetto, morto a diciassette ore dalla prima dose del, non ha fatto emergereche permetta di collegare laal siero alla ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nuove inchieste per decessi sospetti in seguito al vaccino di AstraZeneca. L'Aifa: 'Ingiustificato l'allarme'. L'a… - Agenzia_Ansa : Il Piemonte sospende la somministrazione del vaccino AstraZeneca a seguito della morte di un docente poche ore dopo… - TgLa7 : ??#AstraZeneca: ripresi vaccini in #Piemonte, stop soltanto al lotto ABV5811 del quale faceva parte il vaccino sommi… - RobertoRenga : RT @LaPresse_news: Vaccini, l’autopsia sul professore di #Biella deceduto: Problema cardiaco improvviso - LaPresse_news : Vaccini, l’autopsia sul professore di #Biella deceduto: Problema cardiaco improvviso -