Diritti Tv, il comunicato della Lega Serie A dopo l'assemblea odierna (Di martedì 16 marzo 2021) La Lega Serie A ha diramato un comunicato ufficiale dopo l'assemblea odierna: ecco il testo integrale La Lega Serie A ha diramato un comunicato ufficiale dopo l'assemblea odierna che ha portato ad un nulla di fatto sul fronte Diritti tv. «l'assemblea della Lega Serie A, alla quale hanno partecipato in collegamento video tutte le 20 Associate, si è aperta con un ricordo di Marco Bogarelli, manager di assoluto spessore legato da tanti anni al mondo della Serie A. I club hanno poi continuato a trattare il tema dei Diritti

