Dipendenti statali: rinnovo dei contratti, aumento di 107 euro e due superbonus (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiC'è una sola nazione capace di viaggiare a due velocità completamente diverse. Una che arranca tra lavoro precario, chiusura delle attività, affanno nell'arrivare a fine mese e un'altra che si prepara a 'benedire' questo nuovo Governo e la vecchia idea che finalmente si può realizzare. E' in arrivo il rinnovo dei contratti statali e con esso previsto anche un aumento medio di stipendio di 107 euro al mese. Il ministro Brunetta, inoltre, ha in mente di inserire anche due bonus: uno per le eccellenze e uno per l'innovazione. Ma non sono cumulabili, chi ottiene il primo non può avere il secondo e viceversa. Qualcuno potrebbe anche storcere il naso per questo distinguo. L'obiettivo è quello di aumentare le performance dei lavoratori statali, dargli una spinta ...

