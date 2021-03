Denunciato il pensionato che odia gli animali | ai raggi X le viti nascoste nei bocconi - killer gettati nei parchi

(Di martedì 16 marzo 2021) ANCONA - Sette pezzetti di wurstel, accuratamente farciti conlunghe 5 - 6 centimetri: quanto basta per uccidere cani e gatti. Li stava disseminando in via Crocioni, sul marciapiede e nell'erba. ...

Ma intanto la polizia locale ha provveduto a denunciare ilnemico degli animali. APPROFONDIMENTI L'ALLARME Polpette mortali con viti: un attentato agli animali. Ma ancora il...Ilche ha sparato si è poi allontanato lasciando la carcassa lungo il ciglio della ... L'uomo, che è statoper detenzione abusiva di armi, esplosione pericolosa in luogo pubblico e ...ANCONA - Sette pezzetti di wurstel, accuratamente farciti con viti lunghe 5-6 centimetri: quanto basta per uccidere cani e gatti. Li stava disseminando in via Crocioni, sul marciapiede ...La polizia locale ha trasmesso alla Procura gli atti: sarebbe stato un 85enne ad aver sparso esche con i chiodi a Brecce Bianche ...