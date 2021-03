Decesso a causa del troppo lavoro presso la giapponese Sony (Di martedì 16 marzo 2021) Giappone, morte per superlavoro riconosciuta ad un dipendente della Sony. L'uomo, deceduto nel 2018 per infarto, lavorava nel settore marketing. Giappone, morte per superlavoro: caso di “karoshi” in Sony su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 16 marzo 2021) Giappone, morte per superriconosciuta ad un dipendente della. L'uomo, deceduto nel 2018 per infarto, lavorava nel settore marketing. Giappone, morte per super: caso di “karoshi” insu Notizie.it.

Advertising

Antonel08808592 : RT @Nellina38303549: 'E' stata introdotta una nuova causa di decesso. Si chiama: NESSUNA CORRELAZIONE.' (Cit.) - Brainolf : RT @Xdeso: @polveredystelle @AquileDel l'OMS a inizio fantapandemia ha cambiato il parametro per definire la causa di morte, quindi la mort… - AquileDel : RT @Xdeso: @polveredystelle @AquileDel l'OMS a inizio fantapandemia ha cambiato il parametro per definire la causa di morte, quindi la mort… - Marcolit67 : RT @Nellina38303549: 'E' stata introdotta una nuova causa di decesso. Si chiama: NESSUNA CORRELAZIONE.' (Cit.) - polveredystelle : RT @Xdeso: @polveredystelle @AquileDel l'OMS a inizio fantapandemia ha cambiato il parametro per definire la causa di morte, quindi la mort… -