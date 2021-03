De Zerbi: “Il Torino venderà cara la pelle per cercare punti salvezza. Dobbiamo essere attenti” (Di martedì 16 marzo 2021) Domani ci sarà il recupero della 24esima giornata tra Torino e Sassuolo. Roberto De Zerbi, tecnico dei neroverdi, ha parlato a SassuoloChannel presentando così la sfida: “Vincere a Torino è stato difficile in questi anni, lo sarà domani e lo sarà nei prossimi perché il Torino è una squadra forte e fisica. Hanno avuto il momento del Covid ma prima di questo ci credevano alla salvezza come lo fanno ora. Sono una squadra tosta e stanno recuperando la forma, e l’hanno dimostrato contro l’Inter. Sarà una gara difficile. Andremo lì per cercare di vincere, ci servono punti. Non siamo in vacanza, abbiamo ancora tante partite e se infiliamo 2-3-4 vittorie di fila possiamo riproporci dove eravamo prima di Natale perché eravamo nelle prime 7. Questo è un argomento che tiriamo ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 16 marzo 2021) Domani ci sarà il recupero della 24esima giornata trae Sassuolo. Roberto De, tecnico dei neroverdi, ha parlato a SassuoloChannel presentando così la sfida: “Vincere aè stato difficile in questi anni, lo sarà domani e lo sarà nei prossimi perché ilè una squadra forte e fisica. Hanno avuto il momento del Covid ma prima di questo ci credevano allacome lo fanno ora. Sono una squadra tosta e stanno recuperando la forma, e l’hanno dimostrato contro l’Inter. Sarà una gara difficile. Andremo lì perdi vincere, ci servono. Non siamo in vacanza, abbiamo ancora tante partite e se infiliamo 2-3-4 vittorie di fila possiamo riproporci dove eravamo prima di Natale perché eravamo nelle prime 7. Questo è un argomento che tiriamo ...

