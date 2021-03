DayDreamer Anticipazioni, Puntate 22-26 Marzo 2021: Sanem Viene Denunciata! (Di martedì 16 marzo 2021) Anticipazioni DayDreamer, trama Puntate dal 22 al 26 Marzo 2021: Sanem riceve una denuncia per le sue creme, ma fa parte di un piano di Yigit. Intanto con Can torna lentamente l’amore… DayDreamer va in onda tutti i pomeriggi e continua a raccogliere davanti allo schermo milioni di telespettatori. Nella settimana dal 22 al 26 Marzo 2021, un colpo di scena riguarderà direttamente Sanem, la quale dovrà fare i conti con una bruttissima notizia. Prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. DayDreamer: dove eravamo rimasti Annusando le creme di Sanem, per Can torna tutto il sentimento che ha provato a mettere da parte. Yigit però torna a fare la proposta a ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 16 marzo 2021), tramadal 22 al 26riceve una denuncia per le sue creme, ma fa parte di un piano di Yigit. Intanto con Can torna lentamente l’amore…va in onda tutti i pomeriggi e continua a raccogliere davanti allo schermo milioni di telespettatori. Nella settimana dal 22 al 26, un colpo di scena riguarderà direttamente, la quale dovrà fare i conti con una bruttissima notizia. Prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti Annusando le creme di, per Can torna tutto il sentimento che ha provato a mettere da parte. Yigit però torna a fare la proposta a ...

